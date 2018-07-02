Каладзе: Ввоз старых автомашин обязательно надо запретить

02.07.2018 21:33 Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял участие в конференции под названием "Строительство консенсуса об оценке периодического технического инспектирования пригодности для дороги автотранспортных средств".



На конференции оценили течение процесса реформы обязательного периодического технического инспектирования автотранспортных средств, первичные результаты, и будущие шаги.



По заявлению Кахи Каладзе, преодоление существующей экологической проблемы нуждается в осуществлении реформ, которые могут быть болезненными, поэтому в этом процессе важны включенность общества, и активность неправительственных организаций.



"Все исследования, проведенные в данном направлении, критические. Мы провели исследование, которое собираемся представить, и показать обществу, в какой среде мы живем. Думаю, если не будут осуществлены определенные реформы, и сделаны некоторые шаги, невозможно будет исправить существующее положение. В этом процессе важна роль, и включенность каждого из нас, чтобы мы все вместе изменили положение"- заявил градоначальник.



По его словам, мэрия Тбилиси планирует представить транспортную политику, где будет отражено долгосрочное видение, и меры исправления существующего положения.



"То, что происходит в Тбилиси, является полной катастрофой. В столице передвигается более чем 500 000 автомашин. Ежегодно на 7% повышается показатель ввезенных из заграницы автомашин, и их 98% старые. Жаль, что в социальной сети в основном выкладывают фотоснимки желтых автобусов, но это капля в море. Количество наших автобусов составляет 600-650 единицы, 143 из них новые, остальные старые. Парк желтых автобусов не выдерживает критики, у них исчерпаны все ресурсы. Поэтому еще во время избирательной кампании я говорил, что в условиях моего пребывания на посту мэра парк будет полностью заменен на новые, экологически чистые, современные автобусы, и это действительно произойдет так - мы заменим все желтые автобусы, этой проблемы не будет.



Но остается более серьезная проблема - частные автомашины, больше 90% которых находится в очень тяжелом положении. Причем вынимают, и продают катализаторы, которые можно сказать, являются фильтром для выхлопных газов. Думаю, первое, что следует сделать вместе с техническим инспектированием, обязательно надо закрыть ввоз старых автомашин. Это может вызвать некоторое недовольство, но мы должны пойти на это. Дело касается здоровья каждого из нас, наших детей"- отметил столичный мэр.



По словам Кахи Каладзе, вопрос старых автомашин рассматривается вместе с центральной властью, и будет решено, как будет этот вопрос урегулирован.



Мэр столицы уже поручил службам и подчиненным ведомствам мэрии технический осмотр государственных автомашин, и в случае несоответствия с требованиями, изъять автомашины из эксплуатации.



В рамках конференции организация "Альянс Грузии за безопасные дороги" представила план действия, предусматривающий проведение информационной кампании для граждан Грузии в связи с необходимостью технического инспектирования. Кроме того, по сотрудничеству с исследовательской организацией "Джеовел" в сентябре-октябре 2018 года и марте-апреле 2019 года в центрах тестирования, находящихся в Тбилиси и регионах будет осуществлен мониторинг процесса тестирования, после чего обществу представят оценку реформы, и информацию о существующих вызовах, а для их устранения будут подготовлены рекомендации.



Конференцию организовал "Альянс Грузии за безопасные дороги" по поддержке Агентства международного развития Соединенных Штатов Америки (USAID).



В мероприятии участвовали министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Черкезишвили, исполняющий обязанности директора миссии USAID Сюзан Кутор, председатель парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Кахабер Кучава, и заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе, а также на мероприятии присутствовали представители неправительственных организаций.

















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