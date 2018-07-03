Глава МВД и Ангела Меркель пришли к соглашению по миграционному вопросу

03.07.2018 12:24 Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель пришли к соглашению по миграционному вопросу. Об этом Зеехофер заявил накануне, передает Корреспондент.net.



После интенсивных переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-социальным союзом (ХСС) стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии", сообщил Зеехофер.



Он отказался от своего намерения уйти в отставку.



Меркель также заявила о "хорошем компромиссе", к которому пришли участники переговоров. В частности, он предполагает создание в Германии транзитных центров для беженцев. В результате "в ЕС сохранен дух партнерства и в то же время сделан решающий шаг по упорядочиванию вторичной миграции", подчеркнула канцлер.



Зарегистрированные в других государствах Евросоюза мигранты могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем депортированы в соответствующие страны ЕС.



Если Германия и другое государство Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не допускать на территорию ФРГ.



Накануне глава немецкого МВД, также занимающий пост председателя ХСС с 2008 года, заявил на заседании руководства партии, что в течение ближайших трех дней намерен покинуть обе эти должности. Он выступил с критикой договоренностей, которые были достигнуты на саммите ЕС по беженцам.



Напомним, 28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев − в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.



Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.















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