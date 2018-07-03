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Комитеты по вопросам образования и спорта поддержали законопроект о структурной реорганизации министерств


03.07.2018   13:18
Парламентские комитеты по вопросам образования и спорта поддержали законопроект о структурной реорганизации министерств.

С изменениями депутатов ознакомила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе. Члены комитета по образованию поддержали предложение депутата Реваза Арвеладзе, чтобы в случае объединения министерств, был добавлен компонент названия «наука» и был – комитет образования, науки, культуры и спорта.

На объединенном заседании комитетов председатель комитета по образованию Мариам Джаши говорила о своем предложении и отметила, что в случае объединения министерств, статус первого заместителя должны присвоить заместителю министра объединенного ведомства, который будет руководить направлением культуры.

Депутаты также поинтересовались вопросом финансирования сфер в случае слияния министерств. На это парламентский секретарь правительства отметила, что финансирование ведомств не уменьшится.

В ходе голосования восемь членов комитета по образованию поддержали законопроект о структурной реорганизации министерств, а Мариам Джаши воздержалась.






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