Комитеты по вопросам образования и спорта поддержали законопроект о структурной реорганизации министерств

03.07.2018 13:18 Парламентские комитеты по вопросам образования и спорта поддержали законопроект о структурной реорганизации министерств.



С изменениями депутатов ознакомила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе. Члены комитета по образованию поддержали предложение депутата Реваза Арвеладзе, чтобы в случае объединения министерств, был добавлен компонент названия «наука» и был – комитет образования, науки, культуры и спорта.



На объединенном заседании комитетов председатель комитета по образованию Мариам Джаши говорила о своем предложении и отметила, что в случае объединения министерств, статус первого заместителя должны присвоить заместителю министра объединенного ведомства, который будет руководить направлением культуры.



Депутаты также поинтересовались вопросом финансирования сфер в случае слияния министерств. На это парламентский секретарь правительства отметила, что финансирование ведомств не уменьшится.



В ходе голосования восемь членов комитета по образованию поддержали законопроект о структурной реорганизации министерств, а Мариам Джаши воздержалась.















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