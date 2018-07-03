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Замглавы МВД считает, что рекомендация парламентской комиссии выходит за рамки ее компетенции


03.07.2018   14:08
Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявляет, что выдача рекомендаций по началу уголовного преследования выходит за рамки компетенции следственной комиссии по изучению убийства на улице Хорава.

По ее словам, прокуратура должна оценить, существует ли достаточно доказательств для начала уголовного преследования конкретных лиц по делу об убийстве на улице Хорава.

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«Как юрист, я воздержусь от комментариев по этому вопросу, так как начало уголовного преследования не является полномочием министерства внутренних дел.

Для меня, как юриста, немного непонятны рекомендации со стороны комиссии на данном этапе, когда еще не завершен допрос важных свидетелей, которые имеют непосредственное отношение к делу. Соответственно, пока немного рано давать рекомендации на этом этапе.

Вместе с тем, выдача рекомендаций по началу уголовного преследования выходит за рамки компетенции следственной комиссии, однако, как видно, комиссия сочла достаточным, что существует достаточно доказательств для начала уголовного преследования в отношении других лиц.

Прокуратура должна оценить, существует ли достаточно доказательств для начала уголовного преследования конкретных лиц», — заявляет Натия Мезвришвили.






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