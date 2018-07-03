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Беларусь отмечает День независимости
03.07.2018 14:12
В столице Беларуси прошел торжественный парад по случаю праздника Дня независимости республики.
Как заявил на параде во время выступления президент Беларуси Александр Лукашенко, республика проводит мирную политику в отношении всех стран. По словам лукашенко, Беларусь активно выходит с инициативой диалога, что направлено на усиление международной безопасности.
В то же время, президент Беларуси заявил, что государство готово защитить собственный суверенитет и независимость.
День независимости Беларуси отмечается с 3 июля 1997 года. 3 июля 1944 года является днем освобождения Минска от нацистской Германии.
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