Беларусь отмечает День независимости

03.07.2018 14:12 В столице Беларуси прошел торжественный парад по случаю праздника Дня независимости республики.



Как заявил на параде во время выступления президент Беларуси Александр Лукашенко, республика проводит мирную политику в отношении всех стран. По словам лукашенко, Беларусь активно выходит с инициативой диалога, что направлено на усиление международной безопасности.



В то же время, президент Беларуси заявил, что государство готово защитить собственный суверенитет и независимость.



День независимости Беларуси отмечается с 3 июля 1997 года. 3 июля 1944 года является днем освобождения Минска от нацистской Германии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

