Коба Давиташвили требует от прокуратуры возбудить дело против Саакашвили и Мерабишвили

03.07.2018 15:32 Бывший депутат Коба Давиташвили обратился к прокуратуре с требованием возбудить дело против Михеила Саакашвили и Вано Мерабишвили. Он требует начать расследование по факту злоупотребления полномочиями.



Речь идет о тайной записи против Кобы Давиташвили, сделанной в 2006 году, на которой, как по словам Давиташвили, секретный сотрудник обещал включить его в избирательный список в обмен на определенную сумму.



По словам Давиташвили, в эфире телеканала «Рустави 2» бывший президент Грузии признал, что запись сделали по его заказу вместе с Вано Мерабишвили. А согласно закону «Об оперативно-розыскной деятельности», прослушивание депутата запрещено.



Коба Давиташвили заявляет, что этот факт не был расследован должным образом, кроме того, на него напали три раза и один раз была попытка убийства, что произошло по заказу бывших властей.



«Я потребовал начать расследование в отношении Саакашвили и Мерабишвили по факту злоупотребления полномочиями, что он, фактически, признал в эфире «Рустави 2». Саакашвили поделился с общественностью, что срытая запись, делать которую в отношении депутата было запрещено законом, осуществилась при согласовании Мерабишвили с Саакашвили. Он обрадовал Саакашвили, что Давиташвили превратят в политический труп. Хочу поблагодарить Нику Гварамия. С многолетним опозданием он вспомнил, что когда-то был заместителем прокурора и допросил в эфире Михеила Саакашвили. Со мной случилось столько несчастий, что все путаются. Три нападения, одна попытка убийства. Дело по этому не было возбуждено. Тогда это все было оформлено, как личный материал участника застолья, который передал запись в СМИ. Этот человек погиб в аварии. Я требую расследовать и это обстоятельство. Думаю, свидетеля устранили власти Саакашвили. Требую расследования по этому делу, чего ранее не было. Тогда согласно закону «Об оперативно-розыскной деятельности» нельзя было делать записи. Они в эфире «Рустави 2» распространили с помощью конфидента в целях моего политического убийства. Это была незаконная прослушка», — заявил Коба Давиташвили.















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