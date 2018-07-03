Талаквадзе: Процесс избрания нового прокурора должен проходить в соответствии с законом

03.07.2018 16:03 Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявляет, что процесс избрания нового прокурора должен проходить в соответствии с законом.



В разговоре с журналистами Талаквадзе откликнулся на требование неправительственных организаций.



«Позицией большинства является то, чтобы процесс проходил в соответствии с законом. Закон регулирует процедуру избрания прокурора, где участвует не только министерство юстиции, но и Совет прокуроров, гражданский сектор, неправительственные организации, правительство и парламент. Когда кандидатура будет представлена на утверждение парламенту, мы готовы обсудить вопрос», — заявил Арчил Талаквадзе.



«Коалиция за независимое и прозрачное правосудие» призывает власти, приостановить действующее правило избрания Главного прокурора.



По информации министерства юстиции Грузии, всего на данный момент на пост Главного прокурора представлены 15 кандидатов: Паата Шавадзе, Зураб Джорбенадзе, Гия Бердзенидзе, Нана Ревазишвили, Тамар Кереселидзе, Григол Гагнидзе, Иосеб Бачиашвили, Майа Цацанашвили, Джемал Гахокидзе, Георгий Шашиашвили, Нино Гогниашвили, Эдишер Путкарадзе, Шалва Тадумадзе, Ираклий Надареишвили и Шалва Шавгулидзе.















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