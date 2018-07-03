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Бокерия: Заявление МИД России подтверждает, что было принципиально правильно принятие списка «Отхозория –Татунашвили»


03.07.2018   17:28
Заявление внешнеполитического ведомства России очередной раз подтверждает, каким принципиально правильным шагом было принятие списка "Отхозория –Татунашвили"- заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

По его словам, необходимо продолжить работу над этим списком.

"Реакция Министерства иностранных дел России очередной раз подтверждает, каким принципиально правильным шагом было принятие списка "Отхозория –Татунашвили", и что необходимо продолжить работать над этим. Нам надо ввести в него не только представителей марионеточных структур, но и непосредственных представителей оккупационных сил России, которые покрывали все это"- заявил Гига Бокерия в комментарии, распространенном пресс-службой партии.

По заявлению заместителя министра иностранных дел России, Григория Карасина, "политические решения грузинской стороны ведут к ухудшению отношений с Сухуми и Цхинвали".

Как пример своего заявления Карасин привел внесенную в ООН очередную резолюцию в связи с беженцами и перемещенными лицами, а также санкционный список "Отхозория-Татунашвили".







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