Экс-министр обороны Армении в розыске, экс-президент вызван на допрос

03.07.2018 18:19 Экс-президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос в Специальную следственную службу (ССС) Армении по делу «1 марта». Ему отправлена повестка. Об этом сообщает газета «Айкакан жаманак».



ССС распространила сенсационное сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено экс-министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, он объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы. Согласно публикациям в армянском сегменте соцсетей, экс-министр обороны находится в России.



После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где по официальным данным победил, занимавший тогда пост премьер-министра Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции - первый президент Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.



На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну - около посольств Франции, Италии и России.



Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли восемь демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.















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