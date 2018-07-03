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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Грузии


03.07.2018   18:31
Посол Республики Казахстан в Грузии Бауыржан Мухамеджанов вручил верительные грамоты Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся беседы Посол Казахстана отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества, а также успешное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Он также подчеркнул, что в Казахстане высоко оценивают итоги официального визита Президента Г.Маргвелашвили в Казахстан в июне прошлого года и его участие в Национальном дне Грузии в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Посол также проинформировал Президента Грузии о проводимых в Казахстане политических и экономических преобразованиях, модернизации общественного сознания, а также международных инициативах страны.

Президент Грузии подтвердил готовность грузинской стороны к дальнейшему наращиванию взаимовыгодных, традиционно дружественных связей между двумя странами, которые получили успешное развитие в годы независимости. Он также передал добрые пожелания Президенту Нурсултану Назарбаеву и всем казахстанцам в реализации государственных стратегических программ, нацеленных на повышение благосостояние народа.

Обсуждены перспективы расширения торгово-экономических отношений, наращивания сотрудничества в транзитно-транспортной, туристской, культурно-гуманитарной сферах.






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