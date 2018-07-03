НПО требуют приостановления процесса отбора кандидатур на должность главного прокурора

03.07.2018 18:34 Коалиция за независимое и справедливое правосудие требует приостановления процесса отбора кандидатур на должность главного прокурора и провести реформу Прокурорского совета.



Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили входящие в коалицию неправительственные организации, в том числе, Фонд «Открытое общество — Грузия», «Международная прозрачность – Грузия», Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр обучения и мониторинга прав человека и Демократическая инициатива Грузии.



НПО считают, что в условиях низкого доверия к Прокуратуре в обществе, в первую очередь, необходимо провести обязательно реформу Прокурорского совета и, в целом, системы прокуратуры, и главного прокурора выбрать «по новым, исправным правилам». По их же заявлению, «действующий Прокурорский совет не свободен от политического влияния», поэтому, крайне важно, чтобы существующие правила отбора кандидатур на пост главного прокурора были бы изменены в соответствии с новой Конституцией.



По оценке НПО, правящая команда «спешит», и пытается назначить главным прокурором «желательного для нее кандидата» по существующим «неисправным, плохим правилам». «Если система не будет исправлена, в итоге, мы получим то же самое – у нас будет политически не нейтральный прокурор в течение следующих шести лет», — заявила коалиция.



Министр юстиции Теа Цулукиани 4 июля начала публичные консультации по отбору нового главного прокурора. Это решение министра вызвало протест сектора НПО. Они выразили недоверие отборочному конкурсу и отказались участвовать в рабочей группе. Они также потребовали отставки министра юстиции и призвали власти, изменить правила отбора кандидатур на пост главного прокурора.



По информации Министерства юстиции, на данный момент на должность главного прокурора выдвинуто, в общей сложности, 15 кандидатов. В их число входят глава Администрации правительства Шалва Тадумадзе, которого выдвинул Тбилисский государственный университет, и один из лидеров «Свободных демократов» Шалва Шавгулидзе. Его кандидатуру выдвинула «Европейская Грузия» около месяца назад.



Должность главного прокурора стала вакантной после того, как Тбилисский городской суд вынес вердикт по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года, что вызвало протест отца одного из убитых подростков Зазы Саралидзе и с общества. Они потребовали отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе и наказания всех лиц, участвовавших в убийстве. Ираклий Шотадзе ушел в отставку в тот же день.



Согласно статье 91 Закона Грузии «О прокуратуре», в случае досрочного прекращения полномочий главного прокурора, Министерство юстиции немедленно приступает к консультациям для подбора кандидатур, после чего министр юстиции подбирает и представляет на утверждение Прокурорскому совету не менее трех кандидатов.

Новые правила избрания главного прокурора определены в новой Конституции страны, принятой Парламентом, которая войдет в силу после президентских выборов этой осенью. Согласно новой Конституции, Прокуратура Грузии независима в своей деятельности и подчиняется только закону. Ее руководителем является Генеральный прокурор, который избирается Парламентом на шестилетний срок, большинством полного состава депутатов, является подотчетным перед Парламентом.















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