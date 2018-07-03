Глава союзнического офиса НАТО: Грузия одна из самых активных партнеров НАТО

03.07.2018 18:51 Грузия одна из самых активных партнеров НАТО – заявила руководитель союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглис до представления обзора политики НАТО-Грузии Центра международного общества справедливых выборов и демократии, и Центра европейской политики.



"До саммита НАТО остается одна неделя. В Брюсселе идет активная подготовка. Есть множество вопросов, которые будут рассмотрены. Среди этих вопросов есть усиление оборонных возможностей альянса, укрепление сотрудничества с Евросоюзом в сферах обороны и безопасности, а также очередное подтверждение того, что альянс поддерживает политику отрытых дверей. С данной точки зрения Грузия одна из партнеров, включенных в политику открытых дверей. НАТО придает большое значение сотрудничеству с Грузией.



Грузия одна из самых активных партнеров НАТО. Этот позитивный опыт, который есть в отношениях, будет признан на саммите"- отметила она.



Центр международного общества справедливых выборов и демократии вместе с ведущей исследовательской организацией Брюсселя, Центром европейской политики, представил обзор политики НАТО-Грузии "10 лет посоле Бухарестского саммита - почему НАТО должна удвоить ставку на Грузию".



В рекомендациях в документе ISFED и EPC главный акцент делается на углублении практического сотрудничества, и усиление оборонных средств страны, что должно содействовать сотрудничеству между Грузией и НАТО. А также в документе подчеркивается значение борьбы с гибридными угрозами.



Организации считают, что в декларации Брюссельского саммита, который состоится 11-12 июля, альянс еще раз должен подтвердить поддержку территориальной целостности Грузии, и осудить оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона Россией. В разговоре об инструментах вступления в документе политики сказано, что членство Грузии не должно зависеть от Плана действия (MAP).



Как существенный пакет НАТО-Грузия, так и годичная национальная программа, оба являются "путеводителями" соответствия со стандартами НАТО и подготовки к членству. Соответственно, оба из них должны быть признаны основными инструментами вступления Грузии в альянс.















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