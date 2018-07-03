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Парламентский секретарь президента против назначения прокурора министром юстиции Цулукиани


03.07.2018   18:56
Если главного прокурора вновь представит Тея Цулукиани, никакого значения не будет иметь, кто будет главным прокурором – заявила в беседе с журналистами парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.

По ее мнению, у порядка, и процедуры представления главного прокурора есть изъян, и законодательство нуждается в изменениях в данном направлении, но по ее же словам, при нынешнем министре юстиции даже изменение этого правила не имеет смысла.

"На основании действующего законодательства кандидатов в главные прокуроры представляет министр юстиции. Не так давно широкая группа граждан требовала отставки министра юстиции. Это министр, который ни одну реформу не смог успешно провести. Она ответственна за тяжелое положение, сложившееся в системе правосудия, и многие безуспешные процессы. Власть должна ответить на это требование, и Тея Цулукиани не должна быть включена в процесс, если главного прокурора представит она, никакого значения не будет иметь, кто будет главным прокурором"- заявила Анна Нацвлишвили.







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