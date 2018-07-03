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Между версиями следователя по делу об убийстве подростков и прокурора имеются фундаментальные различия - Капанадзе


03.07.2018   19:48
Между версиями непосредственного следователя по делу об убийстве подростков на улице Хорава Ираклия Пипия и прокурора по этому делу Звиада Пхакадзе есть фундаментальные различия, - об этом на заседании парламентской следственной комиссии заявил председатель комиссии Серги Капанадзе, после того, как выслушал версию следователя Пипия.

В частности, как заявил Пипия, опираясь на показания свидетелей, тогда, когда Давид Саралидзе втолкнул Г.Дж. в сарай, за ним туда же незамедлительно последовали М.К. и Д.Г.

На заседании комиссии следователю по делу Пипия была предоставлена возможность выслушать объяснения прокурора Звиада Пхакадзе, который говорит, что, когда в сарае Давиду Саралидзе наносили ранения, М.К., видит это с расстояния 8-9 метров от сарая и направляется к сараю.

Как завил Ираклий Пипия в связи со сказанным Звиадом Пхакадзе, прокурор, предположительно, опирается на показания, данные на судебном процессе, с которыми сам он не знаком. Начальник же департамента полиции Тбилиси Шалва Бедоидзе высказал подозрение, что прокурор в ходе разговора мог перепутать инициалы.






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