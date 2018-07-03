Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Грузии передало землю и здание школе, созданной Кремлем для российской пропаганды


03.07.2018   20:22
Правительство Грузии в порядке прямой продажи передало русской школе "Интеллект плюс" недвижимость, существующую в собственности государства (до 5 000 квадратных метров земли, и размещенных на ней сооружений). Общеобразовательная школа должна оказать услугу 375 ученикам, и должна заплатить за два года предусмотренные постановлением 2 миллиона 800 тысячи лари.

В постановлении правительства Грузии от 13 июня 2018 года сказано:

Основателем школы является жена члена Российской общественной палаты, активного последователя кремлевской политики Гочи Дзасохова, Лаура Дзасохова.

"Мы намерены осуществлять проекты по популяризации русского языка и расширению русских школ в Грузии"- заявил Дзасохов в разговоре с российскими СМИ.

О том, что усиление русских школ, и вообще российской пропаганды является главной задачей Кремля, явствует заявление главы внешнеполитического ведомства РФ Лаврова:

"Мы на правительственном уровне одобрили, и в скором будущем начнем осуществление проекта "Русские школы заграницей". Мы договорились не только со странами Прибалтики, но и другими соседними странами, где проживают наши соотечественники, чтобы создать там русские школы на наши средства"- заявил Сергей Лавров еще в 2014 году.

Школа "Интеллект" оказалась в центре внимания общественности в 2015 году, когда в социальной сети распространились фото учебника географии, изданного в Москве, где об Абхазии и Южной Осетия написано, как о независимых государствах.

Автор фото писал, что в школе "Интеллект" ученики учились по этим учебникам.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг задействуют соглашение о свободной торговле в конце года
В июне количество туристических визитов в Грузии возросло на 20%
Начинается прямое авиасообщение между Грузией и Румынией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адвокаты правозащитника Оюба Титиева требуют перенести суд в другой регион
Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
Грузия экспортирует электроэнергию в Азербайджан после аварии на Мингечевирской ГЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна