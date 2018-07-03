Правительство Грузии передало землю и здание школе, созданной Кремлем для российской пропаганды

03.07.2018 20:22 Правительство Грузии в порядке прямой продажи передало русской школе "Интеллект плюс" недвижимость, существующую в собственности государства (до 5 000 квадратных метров земли, и размещенных на ней сооружений). Общеобразовательная школа должна оказать услугу 375 ученикам, и должна заплатить за два года предусмотренные постановлением 2 миллиона 800 тысячи лари.



В постановлении правительства Грузии от 13 июня 2018 года сказано:



Основателем школы является жена члена Российской общественной палаты, активного последователя кремлевской политики Гочи Дзасохова, Лаура Дзасохова.



"Мы намерены осуществлять проекты по популяризации русского языка и расширению русских школ в Грузии"- заявил Дзасохов в разговоре с российскими СМИ.



О том, что усиление русских школ, и вообще российской пропаганды является главной задачей Кремля, явствует заявление главы внешнеполитического ведомства РФ Лаврова:



"Мы на правительственном уровне одобрили, и в скором будущем начнем осуществление проекта "Русские школы заграницей". Мы договорились не только со странами Прибалтики, но и другими соседними странами, где проживают наши соотечественники, чтобы создать там русские школы на наши средства"- заявил Сергей Лавров еще в 2014 году.



Школа "Интеллект" оказалась в центре внимания общественности в 2015 году, когда в социальной сети распространились фото учебника географии, изданного в Москве, где об Абхазии и Южной Осетия написано, как о независимых государствах.



Автор фото писал, что в школе "Интеллект" ученики учились по этим учебникам.

















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