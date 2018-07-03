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МВД аннулировало тендер, в котором побеждала компания обвиненного в шпионаже Девришадзе
03.07.2018 20:24
Министерство внутренних дел отменило тендер, объявленный на снабжение сотрудников патрульной полиции светоотражающей одеждой. Тендер закончился сегодня, и из-за самой низкой цены побеждала компания Петра Девришадзе, обвиняемого в шпионаже в пользу России.
По информации веб-страницы Агентства государственных закупок- spa.ge, тендер был приостановлен, однако причина этого решения неизвестна. Соответствующий протокол еще не загружен в Интернет.
Из-за самой низкой цены компания Петра Девришадзе выиграла тендер, объявленный Министерством обороны Грузии, касающийся поставки 26 000 пар солдатской обуви.
Компания Петра Девришадзе, задержанного в рамках спецоперации "Энвер" по обвинению в шпионаже в пользу российской военной разведки, выигрывает тендеры после 2014 года, но его компания стала успешной после назначения министром обороны Левана Изория, и в целом компания Петра Девришадзе получила из бюджета более четырех миллионов лари.
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