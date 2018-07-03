Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывший министр обороны Армении арестован


03.07.2018   21:09
Бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который был объвлен в розыск в рамках следствия по делу о событиях «1 марта», арестован. Об этом Новости Армении –NEWS.am сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы.

Как сообщалось ранее, в рамках следствиях о событиях 1-2 марта 2008 года на основании приобретенных доказательств, 3 июля 2018 года было принято решение о вовлечении бывшего министра обороны, генерал-полковника Микаэла Арутюняна в качестве обвиняемого по статье 300.1. ч. 1-ая.

Арутюнян был объявлен в розыск, было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, которое суд удовлетворил. Предварительное следствие продолжается.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг задействуют соглашение о свободной торговле в конце года
В июне количество туристических визитов в Грузии возросло на 20%
Начинается прямое авиасообщение между Грузией и Румынией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адвокаты правозащитника Оюба Титиева требуют перенести суд в другой регион
Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
Грузия экспортирует электроэнергию в Азербайджан после аварии на Мингечевирской ГЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна