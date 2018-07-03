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Бывший министр обороны Армении арестован
03.07.2018 21:09
Бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который был объвлен в розыск в рамках следствия по делу о событиях «1 марта», арестован. Об этом Новости Армении –NEWS.am сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы.
Как сообщалось ранее, в рамках следствиях о событиях 1-2 марта 2008 года на основании приобретенных доказательств, 3 июля 2018 года было принято решение о вовлечении бывшего министра обороны, генерал-полковника Микаэла Арутюняна в качестве обвиняемого по статье 300.1. ч. 1-ая.
Арутюнян был объявлен в розыск, было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, которое суд удовлетворил. Предварительное следствие продолжается.
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