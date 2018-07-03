На пост Главного прокурора Грузии к этому времени представлены 20 кандидатов

03.07.2018 21:27 На пост Главного прокурора в министерстве юстиции представили еще трех кандидатов: Лену Капанадзе, Коте Чилая и Левана Дзнеладзе.



По информации министерства юстиции, наряду с другими кандидатами, их представления загрузили на сайт Прокурорского совета http://pc.gov.ge. Личность представленных кандидатов, организации, которые их представили и другие документы доступны для всех заинтересованных.



«На сегодня на пост Главного прокурора Грузии представлены 20 кандидатов: Паата Шавадзе, Зураб Джорбенадзе, Гия Бердзенидзе, Нана Ревазишвили, Тамар Кереселидзе, Григол Гагнидзе, Иосеб Бачиашвили, Майа Цацанашвили, Джемал Гахокидзе, Георгий Шашиашвили, Нино Гогниашвили, Эдишер Путкарадзе, Шалва Тадумадзе, Ираклий Надареишвили, Шалва Шавгулидзе, Нона Пилаури, Александр Кобаидзе, Лена Капанадзе, Коте Чилая и Леван Дзнеладзе. Еще один кандидат, действующий заместитель Главного прокурора Георгий Гогадзе снял свою кандидатуру 22 июня», — говорится в информации министерства юстиции.















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