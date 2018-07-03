Жителей Панкисского ущелья ознакомили с информацией о государственных программах и сервисах

03.07.2018 21:33 Жители Панкисского ущелья сегодня ознакомились с информацией о программах здравоохранения, сельского хозяйства, социальной и экономической сфер.



Первая встреча в регионе Кахети в рамках информационной кампании состоялась в селе Джокола. Участие в ней приняли государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и представители разных ведомств. На встрече присутствовали представители местных неправительственных организаций.



Встреча прошла в режиме диалога.



В течение следующих двух недель встречи в рамках информационной кампании состоятся в Телави, Лагодехи, Кварели и Сагареджо.















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