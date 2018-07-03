Германия поддержит Грузию на саммите НАТО - посол

03.07.2018 21:40 На всех встречах министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Германии на повестке дня стоит приближающийся саммит НАТО, — об этом заявил посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.



По словам посла, на саммите НАТО Германия поддержит Грузию.



«На всех встречах на повестке дня стоит приближающийся саммит НАТО, на котором будет поддержка со стороны Германии. На саммите должен быть отображен прогресс, достигнутый Грузией. Адекватно должны оценить те реформы, которые провела Грузии. Мы ждем от партнеров, что саммит НАТО даст нам реальные инструменты для осуществления дальнейших шагов.



Очень важно укреплять двухсторонние отношения с Германией. Визит министра иностранных дел дает возможность, чтобы представителям высокого ранга на исполнительном и законодательном уровне предоставили информацию», — заявил Элгуджа Хокришвили.















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