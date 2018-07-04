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Каладзе: Мы не допустим самовольного размещения открытых кафе


04.07.2018   12:12
Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил надзорной муниципальной службе активизировать работу с владельцами открытых кафе-баров с целью получения ими соответствующих разрешений и упорядочения ситуации в этой сфере.

Эту тему Каха Каладзе затронул на заседании правительства Тбилиси.

Как отметила Каха Каладзе, в целях сохранения внешнего облика города Служба надзора проводит проверку объектов, которые произвольно открыли кафе-бары открытого типа.

«Служба надзора призывает собственников кафе привести в порядок документацию, и обратиться за получением соответствующих разрешений в Агентство по управлению имуществом мэрии Тбилиси и городскую Службу архитектуры. Конечно, мы не можем допустить самовольного открытия «открытых» кафе, большая часть которых уродует внешний облик города и делает невозможным движение пешком по тротуарам. Я даже не стану ничего говорить о людях с ограниченными возможностями и людей, использующих коляски, они вообще лишены возможности передвигаться», — заявил Каха Каладзе.






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