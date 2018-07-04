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Всенародная комиссия обсудит законопроект о «Государственных символах Грузии»


04.07.2018   12:13
Государственный флаг, герб и гимн будут объединены в один органический закон.

Планируется организация всеобщих общественных обсуждений законопроекта. Уже создана организационная комиссия общегосударственного обсуждения, состоящая из восьми членов. Постановление парламента Грузии было опубликовано 3 июля в законодательном вестнике, которое задействовано сразу после публикации.

Авторы и инициаторы органического закона о «Государственных символах Грузии» — члены парламента: Георгий Кахиани и Гурам Мачарашвили.

Согласно представленному законопроекту, регуляции, которые определены органическими законами Грузии о «Государственном флаге Грузии» и «Государственном гербе Грузии», которые касаются описания государственного флага и герба Грузии, объединяются в один законодательный акт. Этим же законодательным актом будет определен текст и музыка национального гимна Грузии.

Кроме того, предлагаемый законопроект определяет стандартные размеры и точное изображение государственного флага Грузии.






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