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Всенародная комиссия обсудит законопроект о «Государственных символах Грузии»
04.07.2018 12:13
Государственный флаг, герб и гимн будут объединены в один органический закон.
Планируется организация всеобщих общественных обсуждений законопроекта. Уже создана организационная комиссия общегосударственного обсуждения, состоящая из восьми членов. Постановление парламента Грузии было опубликовано 3 июля в законодательном вестнике, которое задействовано сразу после публикации.
Авторы и инициаторы органического закона о «Государственных символах Грузии» — члены парламента: Георгий Кахиани и Гурам Мачарашвили.
Согласно представленному законопроекту, регуляции, которые определены органическими законами Грузии о «Государственном флаге Грузии» и «Государственном гербе Грузии», которые касаются описания государственного флага и герба Грузии, объединяются в один законодательный акт. Этим же законодательным актом будет определен текст и музыка национального гимна Грузии.
Кроме того, предлагаемый законопроект определяет стандартные размеры и точное изображение государственного флага Грузии.
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