Хайко Маас: Мост, который мы хотим построить с Грузией - это европейский мост

04.07.2018 12:15 «Мост, который мы хотим построить с Грузией, это европейский мост», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на мероприятии посвященном 100-летнему юбилею восстановления независимости Грузии.



По его словам, этот мост основан на ценностях, демократии, правовом государстве, уважении к меньшинствам и мирной жизни с соседями.



«Визалиберализация имеет решающее значение для людей, чтобы они встречались друг с другом, обменивались и узнавали друг друга. Я с оптимизмом смотрю на молодое поколение. Сегодня, со своими коллегами я работаю в Министерстве иностранных дел Германии по новой политике в отношении восточных партнеров. Эта новая политика не направлена ​​против кого-либо. Она не означает, что ни одна из стран Восточного партнерства не должна закрывать мост с традиционным, зачастую, трудным соседом.



Мы хотим построить новые мосты с новым партнерством, по которому пройдет много людей. Мост, который мы хотим построить с Грузией, — это европейский мост. Это мост, основанный на ценностях, демократии, правовом государстве, уважении к меньшинствам, принципе «доброй воли для многих» и мирных соседей. Мы всегда будем защищать территориальную целостность Евросоюза и не потерпим сегодняшнего положения », — сказал Хайко Маас.















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