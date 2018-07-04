Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хайко Маас: Мост, который мы хотим построить с Грузией - это европейский мост


04.07.2018   12:15
«Мост, который мы хотим построить с Грузией, это европейский мост», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на мероприятии посвященном 100-летнему юбилею восстановления независимости Грузии.

По его словам, этот мост основан на ценностях, демократии, правовом государстве, уважении к меньшинствам и мирной жизни с соседями.

«Визалиберализация имеет решающее значение для людей, чтобы они встречались друг с другом, обменивались и узнавали друг друга. Я с оптимизмом смотрю на молодое поколение. Сегодня, со своими коллегами я работаю в Министерстве иностранных дел Германии по новой политике в отношении восточных партнеров. Эта новая политика не направлена ​​против кого-либо. Она не означает, что ни одна из стран Восточного партнерства не должна закрывать мост с традиционным, зачастую, трудным соседом.

Мы хотим построить новые мосты с новым партнерством, по которому пройдет много людей. Мост, который мы хотим построить с Грузией, — это европейский мост. Это мост, основанный на ценностях, демократии, правовом государстве, уважении к меньшинствам, принципе «доброй воли для многих» и мирных соседей. Мы всегда будем защищать территориальную целостность Евросоюза и не потерпим сегодняшнего положения », — сказал Хайко Маас.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг задействуют соглашение о свободной торговле в конце года
В июне количество туристических визитов в Грузии возросло на 20%
Начинается прямое авиасообщение между Грузией и Румынией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адвокаты правозащитника Оюба Титиева требуют перенести суд в другой регион
Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
Грузия экспортирует электроэнергию в Азербайджан после аварии на Мингечевирской ГЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна