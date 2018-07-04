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Союзники США в НАТО ответили на критические письма Трампа


04.07.2018   13:01
Cоюзники США в НАТО не согласны с критикой американского президента Дональда Трампа, который накануне направил письма Норвегии, другим европейским союзникам и Канаде с требованием увеличить расходы на оборону.

В письме Associated Press, норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что его страна "придерживается цели, установленной на саммите НАТО в 2014 году, и будет придерживаться ее и в дальнейшем", сообщает Голос Америки.

По его словам, Норвегия тратит значительно больше на закупку военного оборудования, чем согласовано странами-членами НАТО.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал письмо "типичным" накануне саммита.

"Я не запуган этим письмом", - заявил Шарль Мишель, добавив, что Бельгия полностью выполняет свои обязательства в НАТО.

Представитель министра обороны Канады Рене Фиятро заявила, что Канада придерживается плана по увеличению расходов на оборону. Более того, по ее словам, Канада намерена увеличить военные ассигнования на 70%.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в достаточно резкой форме требовал выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.

В письме Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний.

"Новое время"





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