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Президент Грузии поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США


04.07.2018   13:09
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили от лица грузинского народа поздравляет президента Дональда Трампа с Днем независимости США.

Георгий Маргвелашвили отправил поздравительное письмо Дональду Трампу, в котором выразил благодарность за непоколебимую поддержку со стороны США государственности, демократического развития, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Ваше Превосходительство, для меня большая честь сердечно поздравить вас с Днем независимости Соединенных Штатов Америки.

В 1776 году Декларация независимости сыграла решающую роль и заложила основу новой эпохи в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. Для других стран Америка всегда была маяком свободы и одним из основных столпов глобального мира и стабильности.

В существующих условиях нестабильной и переменной среды я уверен, что под вашим руководством Соединенные Штаты успешно преодолеют существующие проблемы и достигнут новых высот развития.

Я хочу использовать эту возможность, позвольте мне подтвердить, что Грузия остается сильным партнером для США. Наша историческая дружба необратима. Наши страны будут совместно решать различные задачи и твердо намерены защищать общее благосостояние и безопасность.

Мы благодарны и высоко ценим непоколебимую поддержку со стороны США государственности, демократического развития, суверенитета и территориальной целостности, а также европейских и евроатлантических устремлений Грузии.

Уверен, что совместными усилиями будущее грузинско-американской дружбы и стратегического партнерства еще более углубится и укрепится.

Ваше Превосходительство, я подтверждаю вам свое глубокое уважение. Желаю вам больших успехов во всех ваших будущих инициативах и желаю мира и стабильности дружественному американскому народу», — говорится в письме Георгия Маргвелашвили.






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