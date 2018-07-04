Парламент Грузии рассматривает возможность введения двойного гражданства

04.07.2018 13:16 Юридический комитет парламента Грузии приступил к рассмотрению поправок в закон "О гражданстве Грузии", которые предусматривают введение в стране понятия "двойное гражданство".



Согласно принятым в октябре 2017 года поправкам в Конституцию Грузии лишать человека грузинского гражданства запрещено. До тех пор, пока не вступят в силу изменения в органический закон "О гражданстве Грузии", получивших гражданство другой страны будут автоматически лишать грузинского.



Согласно законопроекту, гражданин Грузии должен иметь право на двойное гражданство при определенных условиях.



В первом случае, если до того, как стать гражданином другой страны, человек получит разрешение от властей Грузии на сохранение своего гражданства. При этом он должен будет удовлетворять следующим условиям: член семьи гражданина Грузии является гражданином того государства, гражданство которого он хочет получить, или же он живет и работает на законных основаниях в этой стране в течение 5 лет.



Кроме того, уже лишенные гражданства Грузии в результате получения гражданства другой страны будут иметь право в течение года после задействования закона обратиться в гражданский реестр с просьбой о восстановлении грузинского гражданства.



Изменения коснутся и присуждения гражданства в исключительном случае. Если раньше этот вопрос решался исходя из государственных интересов, то сейчас соискатель гражданства Грузии должен удовлетворять следующим условиям: иностранец считает Грузию своей родиной и он или его предок вынужденные переселенцы с территории Абхазии и Цхинвальского региона (т.н. Южной Осетии), или отправились в эмиграцию по политическим мотивам или из-за тяжелого экономического положения.



При присвоении гражданства в исключительном порядке будет также учитываться то, является ли иностранец представителем нацменьшинства, считающим Грузию своей родиной, осуществил ли он или осуществляет ли такую инвестицию, которая вносит или внесет серьезный вклад в экономику страны или успешен ли иностранец в спорте, науке или искусстве, если он хочет продолжать эту деятельность от имени Грузии.



Также увеличивается срок обязательного проживания в Грузии с 2 до 5 лет для получения гражданства Грузии супругом или супругой гражданина страны в упрощенном порядке, если они или она знают грузинский язык, историю и основы права.















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