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Залкалиани: Наш ответ на роспропаганду - демонстрация конкретных шагов на европейском и евроатлантическом пути
04.07.2018 14:16
«С целью антизападной пропаганды в Грузии, какие бы большие попытки не предпринимали оппоненты страны, результата все равно не будет», — заявил в связи с российской пропагандой министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, лучшим ответом на это является демонстрация конкретных шагов на европейском и евроатлантическом пути.
«Какие бы большие попытки не предпринимали оппоненты страны, результата все равно не будет. Мы активно говорим об том, что лучшим ответом на это является демонстрация конкретных и ощутимых шагов на европейском и евроатлантическом пути, хотя бы соглашение об ассоциации, свободное сообщение с ЕС, глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободное торговле с Евросоюзом и дорожная карта. Данных блага должен испытывать на себе каждый гражданин», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который подчеркнул, что это является ответом на российскую пропаганду.
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