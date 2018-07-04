Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Залкалиани: Наш ответ на роспропаганду - демонстрация конкретных шагов на европейском и евроатлантическом пути


04.07.2018   14:16
«С целью антизападной пропаганды в Грузии, какие бы большие попытки не предпринимали оппоненты страны, результата все равно не будет», — заявил в связи с российской пропагандой министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, лучшим ответом на это является демонстрация конкретных шагов на европейском и евроатлантическом пути.

«Какие бы большие попытки не предпринимали оппоненты страны, результата все равно не будет. Мы активно говорим об том, что лучшим ответом на это является демонстрация конкретных и ощутимых шагов на европейском и евроатлантическом пути, хотя бы соглашение об ассоциации, свободное сообщение с ЕС, глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободное торговле с Евросоюзом и дорожная карта. Данных блага должен испытывать на себе каждый гражданин», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который подчеркнул, что это является ответом на российскую пропаганду.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг задействуют соглашение о свободной торговле в конце года
В июне количество туристических визитов в Грузии возросло на 20%
Начинается прямое авиасообщение между Грузией и Румынией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адвокаты правозащитника Оюба Титиева требуют перенести суд в другой регион
Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
Грузия экспортирует электроэнергию в Азербайджан после аварии на Мингечевирской ГЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна