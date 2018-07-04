Залкалиани: Наш ответ на роспропаганду - демонстрация конкретных шагов на европейском и евроатлантическом пути

04.07.2018 14:16 «С целью антизападной пропаганды в Грузии, какие бы большие попытки не предпринимали оппоненты страны, результата все равно не будет», — заявил в связи с российской пропагандой министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, лучшим ответом на это является демонстрация конкретных шагов на европейском и евроатлантическом пути.



«Какие бы большие попытки не предпринимали оппоненты страны, результата все равно не будет. Мы активно говорим об том, что лучшим ответом на это является демонстрация конкретных и ощутимых шагов на европейском и евроатлантическом пути, хотя бы соглашение об ассоциации, свободное сообщение с ЕС, глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободное торговле с Евросоюзом и дорожная карта. Данных блага должен испытывать на себе каждый гражданин», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который подчеркнул, что это является ответом на российскую пропаганду.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

