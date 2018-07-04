Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе покидает должность

04.07.2018 14:22 Согласно распространенной в грузинских СМИ информации, председатель правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе покидает должность.



По сообщению пресс-службы регионального правительства, сегодня, 4 июля, в три часа дня Патарадзе сделает специальное заявление. В пресс-службе не конкретизируют, связан ли чрезвычайный брифинг с предполагаемой отставкой главы правительства. В случает отставки Зураба Патарадзе автоматически будет распущен и кабинет министров республики.



Кандидатура нового председателя правительства Аджарии в 10-дневный срок должна быть представлена президентом страны после проведения консультаций с фракциями Высшего совета Аджарии и премьер-министром Грузии. После представления новый председатель должен назвать состав правительства аджарской автономной республики.



В конечном итоге, Высший совет Аджарии должен будет выразить вотум доверия новому составу правительства.



По мнению местных экспертов, ожидаются кадровые изменения в правительстве автономной республики, так как Зураб Патарадзе и многие нынешние чиновники ассоциируются с командой бывшего премьер-министра страны Георгия Квирикашвили, который на волне протестных выступлений в Тбилиси 13 июня подал в отставку.















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