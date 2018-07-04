Сегодня истекает срок представления кандидатов на пост главного прокурора Грузии

04.07.2018 15:01 Сегодня, 4 июля, истекает срок представления в прокурорский совет кандидатов на пост главного прокурора Грузии. Эта должность оказалась свободной после того как на фоне протестных выступлений ее досрочно покинул Ираклий Шотадзе.



По данным к этому времени, за место главного прокурора борются 15 кандидатов. Среди них, в частности, глава администрации правительства Шалва Тадумадзе, глава департамента расследования преступлений, совершенных в процессе судопроизводства Главной прокуратуры Ираклий Надареишвили и бывший депутат Шалва Шавгулидзе.



Кандидатуры Тадумадзе, Нино Гогниашвили и Эдишера Путкарадзе выдвинуты Тбилисским государственным университетом, Ираклий Надареишвили представлен Тбилисским открытым университетом, Кавказским международным университетом и Академией образования, а кандидатура Шавгулидзе выдвинута оппозиционной партией «Европейская Грузия».



Срок представления кандидатов прокурорскому совету истекает 4 июля.















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