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Сегодня истекает срок представления кандидатов на пост главного прокурора Грузии
04.07.2018 15:01
Сегодня, 4 июля, истекает срок представления в прокурорский совет кандидатов на пост главного прокурора Грузии. Эта должность оказалась свободной после того как на фоне протестных выступлений ее досрочно покинул Ираклий Шотадзе.
По данным к этому времени, за место главного прокурора борются 15 кандидатов. Среди них, в частности, глава администрации правительства Шалва Тадумадзе, глава департамента расследования преступлений, совершенных в процессе судопроизводства Главной прокуратуры Ираклий Надареишвили и бывший депутат Шалва Шавгулидзе.
Кандидатуры Тадумадзе, Нино Гогниашвили и Эдишера Путкарадзе выдвинуты Тбилисским государственным университетом, Ираклий Надареишвили представлен Тбилисским открытым университетом, Кавказским международным университетом и Академией образования, а кандидатура Шавгулидзе выдвинута оппозиционной партией «Европейская Грузия».
Срок представления кандидатов прокурорскому совету истекает 4 июля.
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