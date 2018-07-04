Мэрия меняет условия тендера - места под парковку передадут инвесторам в собственность

04.07.2018 15:09 Заинтересованным лицам передадут в собственность земельные участки для устройства подземных паркингов



По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, тбилисская мэрия вместо аренды сроком на 25 лет, передаст заинтересованным лицам в собственность землю для устройства подземного паркинга.



По словам градоначальника, поскольку выражение интересов, объявленное в связи с устройством подземной парковки, не закончилось желаемым результатом, тендер еще раз будет объявлен на текущей неделе, и уже с измененными условиями.



"Есть три локации: "Вокзальная площадь", метростанция "Варкетили", и территория сквера Гегешидзе, которые были отобраны на основании исследования рынка, и это именно те места, где спрос населения достаточно высокий. Исходя из этого, тбилисская мэрия готова вместе с частным сектором и бизнесом еще раз объявить на этой неделе выражение интересов"- заявил столичный мэр.



По его же словам, ожидается, что на этот раз будет высокое выражение интереса со стороны бизнеса.



"Очень надеюсь, что бизнес проявит интерес. В то же время, у нас было объявлено, что мы передадим земельные участки заинтересованным лицам по 25 летней аренде, но мы меняем это, и передаем участки в собственность за 1 лари"- отметил Каха Каладзе.



По заявлению столичного мэра, в совокупности в случае всех трех локаций планируется устройство подземной парковки на 715 автомашины.

















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