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Мэрия меняет условия тендера - места под парковку передадут инвесторам в собственность


04.07.2018   15:09
Заинтересованным лицам передадут в собственность земельные участки для устройства подземных паркингов

По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, тбилисская мэрия вместо аренды сроком на 25 лет, передаст заинтересованным лицам в собственность землю для устройства подземного паркинга.

По словам градоначальника, поскольку выражение интересов, объявленное в связи с устройством подземной парковки, не закончилось желаемым результатом, тендер еще раз будет объявлен на текущей неделе, и уже с измененными условиями.

"Есть три локации: "Вокзальная площадь", метростанция "Варкетили", и территория сквера Гегешидзе, которые были отобраны на основании исследования рынка, и это именно те места, где спрос населения достаточно высокий. Исходя из этого, тбилисская мэрия готова вместе с частным сектором и бизнесом еще раз объявить на этой неделе выражение интересов"- заявил столичный мэр.

По его же словам, ожидается, что на этот раз будет высокое выражение интереса со стороны бизнеса.

"Очень надеюсь, что бизнес проявит интерес. В то же время, у нас было объявлено, что мы передадим земельные участки заинтересованным лицам по 25 летней аренде, но мы меняем это, и передаем участки в собственность за 1 лари"- отметил Каха Каладзе.

По заявлению столичного мэра, в совокупности в случае всех трех локаций планируется устройство подземной парковки на 715 автомашины.







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