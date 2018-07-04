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Российская дезинформация угрожает демократии в ЕС - Туск


04.07.2018   15:36
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что видит угрозу европейской демократии со стороны России.

"Позвольте мне упомянуть здесь об иностранных угрозах для наших демократий. Европейский совет призвал высокого представителя (ЕС по иностранным делам Федерику Могерини - ИФ), и (Евро)комиссию представить к декабрю конкретные предложения относительно скоординированного реагирования ЕС на этот вызов, особенно на попытки дезинформации, предпринимаемые Россией, которыми в настоящее время занимается очень небольшая группа стратегических коммуникаций в Европейской внешнеполитической службе", - заявил Д.Туск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге по итогам саммита ЕС 28-29 июня.

По его словам, "это особенно важно в свете сигналов о роли России в Brexit".






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