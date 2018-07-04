|
|
Премьер-министр Грузии поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости
04.07.2018 15:39
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Соединенные Штаты Америки и американский народ с Днем независимости.
«От имени правительства Грузии поздравляю Соединенные Штаты Америки и весь американский народ с Днем независимости.
Соединенные Штаты Америки являются другом Грузии. Дружба наших стран основана на уникальных ценностях, таких как — свобода, равенство, верховенство закона и верность демократическим принципам.
Независимость — это та ценность, за которую грузинскому народу приходилось много раз бороться. Поэтому, мы хорошо знаем ей цену.
Хочу, еще раз, сердечно поздравить США и всех их болельщиков с этим важнейшим днем», — отмечается в поздравлении Мамуки Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна