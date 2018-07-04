Премьер-министр Грузии поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости

04.07.2018 15:39 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Соединенные Штаты Америки и американский народ с Днем независимости.



«От имени правительства Грузии поздравляю Соединенные Штаты Америки и весь американский народ с Днем независимости.



Соединенные Штаты Америки являются другом Грузии. Дружба наших стран основана на уникальных ценностях, таких как — свобода, равенство, верховенство закона и верность демократическим принципам.



Независимость — это та ценность, за которую грузинскому народу приходилось много раз бороться. Поэтому, мы хорошо знаем ей цену.



Хочу, еще раз, сердечно поздравить США и всех их болельщиков с этим важнейшим днем», — отмечается в поздравлении Мамуки Бахтадзе.















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