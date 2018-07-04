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Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе подал в отставку


04.07.2018   16:01
Председатель правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе покинул должность. Об этом Патарадзе заявил на проведенном брифинге. Патарадзе подвел итоги работы на должности и рассказал о реализованных проектах. Он поблагодарил «Фонд Карту» и Бидзину Иванишвили за поддержку проектов.

«Я принял решение покинуть пост председателя правительства Аджарии. Решение было принято командно, я являюсь и остаюсь членом «Грузинской мечты», хочу поблагодарить «Грузинскую мечту» за то, что она дала мне возможность позаботиться о своем крае. Я хочу поблагодарить людей, мою высокогорную Аджарию», — заявил Зураб Патарадзе.

Зураб Патарадзе был избран председателем правительства Аджарской автономной республики в 2016 году.

Из-за отставки Зураба Патаридзе Кабинет Аджарии автоматически уйдет в отставку. Председатель нового председателя правительства должен назначить членов Высшего совета Верховного Совета в течение двух недель после консультаций. Как только он будет представлен, новый председатель должен назначить Кабинет министров. Наконец, Верховный Совет Аджарии должен объявить доверие.






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