Каладзе: В генплане землепользования имеются ответы практически на все вызовы нашего города

04.07.2018 16:03 Работа над генеральным планом землепользования Тбилиси завершена. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции мэр Тбилиси Каха Каладзе, документ, согласованный столичной мэрией и «Сини институтом» готов к пересылке в муниципальное собрание (сакребуло).



По словам Каладзе, самая главная линия документа - концепция зеленого, сплоченного, компактного и устойчивого города - с самого начала была положительно оценена мэрией столицы.



«Как известно, позиция тбилисского муниципалитета и большой части представителей профессиональных кругов в отношении концепции всегда была положительной, но она еще не была подкреплена полноценным документом. У нас был ряд замечаний по поводу путей, этапов реализации приведенных в документе мнений, вопросов собственности, улучшения карты, приведения вопроса зонирования в соответствии с законодательством и другим темам, которые были представлены в письменном виде группе, работающей над генпланом. Однако совместными усилиями, при участии представителей «Сити института», соответствующих служб мэрии Тбилиси и профессиональных кругов, все эти недостатки были максимально учтены и устранены. Усовершенствованы и приведены в соответствие с законом вопросы зонирования; улучшена карта, были нанесены разрешения на строительство, созданы тематические карты, уточнены пути решения имущественных вопросов, при этом максимально учтены права собственников; обеспечено внедрение действенных инструментов ограничения для разработки опасных ареалов с точки зрения хаотической застройки и геологии (часть улицы Жвания, ущелье Вере, территория у озера Глдани и др.)», - заявил Каладзе.



По его словам, в представленном генплане учтено проектирование и обустройство 4 новых городских парков и 11 рамочных планов застройки (озеро Лиси, Дигоми, Тбилисское море и др). По словам Каладзе, также создан и учтен план действий проектов и исследований по таким значимым направлениям, как урбанистическое развитие, охрана культурного наследия, упорядочивание транспортной системы, защита окружающей среды, экономическое развитие, инфраструктурное обустройство и др.















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