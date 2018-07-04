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Когда Россия вторглась в Грузию, Обама посмотрел в другом направлении - Ян Келли


04.07.2018   16:06
По мнению бывшего посла США в Грузии Яна Келли, после того, как Россия вторглась в Грузию, и захватила 20% территорий, бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама посмотрел в другом направлении, и призвал ее к "перезагрузке".

"А после аннексии Крыма Дональд Трамп пожал плечами и заявил, что Крым является частью России, поскольку там говорят по-русски. А когда Россия в 2016 году совершила интернет-атаку политических партий, Обама молчал, а Трамп призывал русских хакеров продолжить атаку.

"Америка основана на принципах. Чтобы сохранить Америку, мы базируемся на беспристрастное соблюдение этих принципов нашими лидерами. Как произошло "господин Горбачев, разрушьте эту стену", "господин Путин, посмотрим, что мы решим по Крыму?"- пишет Ян Келли.

На этом фоне 16 июля Трамп и Путин встретятся в Хельсинки.

Президенты двух стран дважды встретились друг с другом: в июле 2017 года на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, и в ноябре того же года на "Азиатско-тихоокеанском саммите экономического сотрудничества" во Вьетнаме"- пишет бывший посол США в Грузии.







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