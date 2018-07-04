Задержанный в Грузии гражданин Турции находится в предэкстрадиционном заключении

04.07.2018 17:00 Задержанный в Грузии по требованию Анкары разыскиваемый Интерполом гражданин Турции Серкан Куртулуш приговорен к предэкстрадиционному заключению на три месяца, сообщила Главная прокуратура страны, передает РИА Новости.



Накануне турецкие СМИ сообщили, что задержанный гражданин является одним из подозреваемых в деле об убийстве в 2015 году пилота российского Су-24 Олега Пешкова в Сирии. В МВД Грузии сообщили журналистам, что в запросе турецкой стороны не фигурирует эпизод о возможном убийстве российского пилота. При этом адвокат задержанного заявил, что Куртулуш не связан с гибелью Пешкова.



«На основании решения Батумского городского суда 29 июня 2018 года, данному гражданину избрано экстрадиционное заключение на три месяца», - сказано в заявлении ведомства.



По информации прокуратуры, гражданин Турции был задержан 27 июня в Батуми. В заявлении сказано, что, согласно предоставленной турецкой стороной материалов, он обвиняется в целом ряде преступлений, совершенных им на территории Турции, в том числе в преднамеренном убийстве, незаконном ношение огнестрельного оружия и создании организованной преступной группы.



Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли.















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