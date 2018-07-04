Хаотическая застройка в Тбилиси будет остановлена - вице-мэр Тбилиси

04.07.2018 20:18 Хаотическая застройка в столице будет остановлена, — заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе.



Как пояснила Битадзе, составители генерального плана землепользования Тбилиси и специалисты выявили в столице 11 проблемных мест с точки зрения хаотической застройки.



«Конечно, хаотическая застройка будет прекращена, но это не значит, что мы в целом остановим бизнес-процессы. Конечно, мы не будем ограничивать деятельность людей. Строительства будут развиваться в пределах рамочного плана развития. Отобрано 11 локаций, которые особо чувствительны в этом направлении», — сказала Майя Битадзе.



В качестве примера хаотической застройки заместитель меры Тбилиси назвала район Дигоми и территорию, прилегающую к Тбилисскому морю.



«Например, давайте возьмем Дигоми, никто так и не знает, какие там должны строиться здания — высокие или малоэтажные. Аналогичная ситуация у нас на прилегающей к Тбилисскому морю территории, а также вокруг Лиси и в других местах», — говорит Битадзе.



Как сообщил сегодня мэр столицы Каха Каладзе, завершена работа над генпланом землепользования Тбилиси. По его словам, документ готов и будет переслан в Сакребуло для дальнейшего обсуждения.















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