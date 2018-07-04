Парламент Грузии одобрил в первом слушании законодательные поправки в связи с реорганизацией министерств

04.07.2018 20:40 Парламент одобрил в первом слушании законодательные поправки в связи с реорганизацией стуктуры правительства. Пакет законодательных изменений на сегодняшнем внеочередном заседании законодательного органа депутатам представила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе. В результате, поправки поддержали 84 депутата, против проголосовали трое парламентариев.



Ожидается, что утверждение поправок в трех чтениях успеется до конца текущей недели.



Согласно рассматриваемым поправкам, новое правительство будет состоять из 10 министерств и одного аппарата госминистра.



В частности, произойдет слияние министерства культуры и спорта с министерством образования, а также министерства по исполнению наказаний с министерством юстиции. Упраздняется министерство по делам беженцев и расселению, функции которого будут распределены между тремя министерствами. Функция расселения беженцев будет передана министерству инфраструктуры, вопросы миграции — МВД, а социальными вопросами займется министерство здравоохранения. Кроме того, агентство по делам религий войдет в аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, а компонент пространственного развития минэкономики будет передан министерству инфраструктуры.















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