Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии одобрил в первом слушании законодательные поправки в связи с реорганизацией министерств


04.07.2018   20:40
Парламент одобрил в первом слушании законодательные поправки в связи с реорганизацией стуктуры правительства. Пакет законодательных изменений на сегодняшнем внеочередном заседании законодательного органа депутатам представила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе. В результате, поправки поддержали 84 депутата, против проголосовали трое парламентариев.

Ожидается, что утверждение поправок в трех чтениях успеется до конца текущей недели.

Согласно рассматриваемым поправкам, новое правительство будет состоять из 10 министерств и одного аппарата госминистра.

В частности, произойдет слияние министерства культуры и спорта с министерством образования, а также министерства по исполнению наказаний с министерством юстиции. Упраздняется министерство по делам беженцев и расселению, функции которого будут распределены между тремя министерствами. Функция расселения беженцев будет передана министерству инфраструктуры, вопросы миграции — МВД, а социальными вопросами займется министерство здравоохранения. Кроме того, агентство по делам религий войдет в аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, а компонент пространственного развития минэкономики будет передан министерству инфраструктуры.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна