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Ильхам Алиев поблагодарил правительство Грузии за подачу электроэнергии
04.07.2018 22:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил правительство Грузии за подачу электроэнергии, — сообщает портал Haqqin.az.
Алиев провел чрезвычайное совещание по ситуации в энергетической системе страны.
Президент поблагодарил граждан страны, поскольку они не поддались панике.
Азербайджан второй день испытывает проблемы с электроснабжением из-за аварии на Мингечаурской ГЭС. Вчера в Баку электричество отключилось в метро, и потребовалась эвакуация пассажиров.
В настоящее время экспорт электроэнергии из Грузии в Азербайджан составляет около 97 мегаватт.
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