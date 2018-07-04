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Ильхам Алиев поблагодарил правительство Грузии за подачу электроэнергии


04.07.2018   22:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил правительство Грузии за подачу электроэнергии, — сообщает портал Haqqin.az.

Алиев провел чрезвычайное совещание по ситуации в энергетической системе страны.

Президент поблагодарил граждан страны, поскольку они не поддались панике.

Азербайджан второй день испытывает проблемы с электроснабжением из-за аварии на Мингечаурской ГЭС. Вчера в Баку электричество отключилось в метро, и потребовалась эвакуация пассажиров.

В настоящее время экспорт электроэнергии из Грузии в Азербайджан составляет около 97 мегаватт.






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