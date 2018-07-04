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США являются последовательным и целенаправленным сторонником интеграции Грузии в НАТО - Сихарулидзе


04.07.2018   23:02
Председатель правления Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе считает, что очень важно, чтобы вопрос Грузии был включен в повестку дня США и России. Об этом Сихарулидзе заявил Первому каналу в Берлине, комментируя запланированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

По его словам, Соединенные Штаты являются последовательным и целенаправленным сторонником интеграции Грузии в НАТО, территориальной целостности и суверенитета.

«Очень важно, чтобы эти вопросы были в повестке дня США и России. Необходимо, чтобы Грузия была фундаментальной частью свободного мира и диалога с Россией.

Очень важно, чтобы все усилия Грузии были направлены на это. Усилия всего дипломатического корпуса, а также всех правительственных сил должны быть усилены в этом направлении.

Стратегический интерес Соединенных Штатов состоит в том, что демократии были защищены и у них была бы возможность свободного развития », — заявил Давид Сихарулидзе.






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