|
|
США являются последовательным и целенаправленным сторонником интеграции Грузии в НАТО - Сихарулидзе
04.07.2018 23:02
Председатель правления Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе считает, что очень важно, чтобы вопрос Грузии был включен в повестку дня США и России. Об этом Сихарулидзе заявил Первому каналу в Берлине, комментируя запланированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.
По его словам, Соединенные Штаты являются последовательным и целенаправленным сторонником интеграции Грузии в НАТО, территориальной целостности и суверенитета.
«Очень важно, чтобы эти вопросы были в повестке дня США и России. Необходимо, чтобы Грузия была фундаментальной частью свободного мира и диалога с Россией.
Очень важно, чтобы все усилия Грузии были направлены на это. Усилия всего дипломатического корпуса, а также всех правительственных сил должны быть усилены в этом направлении.
Стратегический интерес Соединенных Штатов состоит в том, что демократии были защищены и у них была бы возможность свободного развития », — заявил Давид Сихарулидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна