Оппозиция связывает уход главы правительства Аджарии с чисткой кадров Квирикашвили

05.07.2018 11:23 Продолжается серия неожиданных отставок во власти "Грузинской мечты". После ухода Георгия Квирикашвили с должности премьер-министра, ушел в отставку глава правительства Аджарии.



Причина ухода Зураба Патарадзе с поста осталась непонятной для администрации президента. Политический секретарь Георгия Маргвелашвили, Пикрия Чихрадзе указывает на тенденцию последнего периода, когда государственные должностные лица уходят с постов так, что обществу не известны причины их ухода.



Георгий Маргвелашвили в двухнедельный срок должен назвать того, кто сменит председателя правительства Аджарии. Для этого президент проведет переговоры с политическими группами Верховного совета.



Выбор нового главы правительства Аджарии может стать причиной нового противостояния между правящей партией и президентом.



На специальном брифинге Зураб Патарадзе не говорил о причинах своего ухода с должности, и о том, кто его заменит.



Оппозиция говорит о причинах решения Патарадзе. Бывшие представители "Грузинской мечты" уверены, что должность Патарадзе принесена в жертву дружбе с Квирикашвили.



По заявлению оппонентов власти, уход Патарадзе с поста ускорил казус, созданный несколько дней назад в связи с премьером, когда корабль, ушедший в международное судоходство, остановился в Сарпи. Медея Васадзе вспоминает ту часть визита Мамуки Бахтадзе в Аджарию, когда новый премьер сделал Патарадзе выговор из-за инфраструктурных проектов.



В отличие от оппозиции, у соратников нет вопросов в связи с причиной ухода Патарадзе. Депутаты Верховного совета Аджарии доказывали журналистам, что отставка председателя парламента была согласована с командой, но один из них, Ираклий Чеишвили заявил, что никому из правящей команды сегодняшнее решение Патарадзе не было известно.



Ушедшего в отставку председателя правительства Аджарии, предположительно, сменит директор Фонда развития энергетики Грузии Торнике Рижвадзе.

















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