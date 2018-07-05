|
|
Оппозиция связывает уход главы правительства Аджарии с чисткой кадров Квирикашвили
05.07.2018 11:23
Продолжается серия неожиданных отставок во власти "Грузинской мечты". После ухода Георгия Квирикашвили с должности премьер-министра, ушел в отставку глава правительства Аджарии.
Причина ухода Зураба Патарадзе с поста осталась непонятной для администрации президента. Политический секретарь Георгия Маргвелашвили, Пикрия Чихрадзе указывает на тенденцию последнего периода, когда государственные должностные лица уходят с постов так, что обществу не известны причины их ухода.
Георгий Маргвелашвили в двухнедельный срок должен назвать того, кто сменит председателя правительства Аджарии. Для этого президент проведет переговоры с политическими группами Верховного совета.
Выбор нового главы правительства Аджарии может стать причиной нового противостояния между правящей партией и президентом.
На специальном брифинге Зураб Патарадзе не говорил о причинах своего ухода с должности, и о том, кто его заменит.
Оппозиция говорит о причинах решения Патарадзе. Бывшие представители "Грузинской мечты" уверены, что должность Патарадзе принесена в жертву дружбе с Квирикашвили.
По заявлению оппонентов власти, уход Патарадзе с поста ускорил казус, созданный несколько дней назад в связи с премьером, когда корабль, ушедший в международное судоходство, остановился в Сарпи. Медея Васадзе вспоминает ту часть визита Мамуки Бахтадзе в Аджарию, когда новый премьер сделал Патарадзе выговор из-за инфраструктурных проектов.
В отличие от оппозиции, у соратников нет вопросов в связи с причиной ухода Патарадзе. Депутаты Верховного совета Аджарии доказывали журналистам, что отставка председателя парламента была согласована с командой, но один из них, Ираклий Чеишвили заявил, что никому из правящей команды сегодняшнее решение Патарадзе не было известно.
Ушедшего в отставку председателя правительства Аджарии, предположительно, сменит директор Фонда развития энергетики Грузии Торнике Рижвадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна