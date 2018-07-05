|
|
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
05.07.2018 11:51
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с Георгием Маргвелашвили и Петром Порошенко 12 июля лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины. Встреча пройдет в рамках саммита НАТО. Об этом говорится в программе саммита НАТО.
«12 июля пройдет заседание Совета НАТО на уровне государственных лидеров, в котором примут участие президенты Грузии и Украины», - говорится в программе саммита НАТО.
На встрече будут сделаны совместные заявления генерального секретаря НАТО и президентов Грузии и Украины.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна