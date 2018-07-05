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Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины


05.07.2018   11:51
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с Георгием Маргвелашвили и Петром Порошенко 12 июля лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины. Встреча пройдет в рамках саммита НАТО. Об этом говорится в программе саммита НАТО.

«12 июля пройдет заседание Совета НАТО на уровне государственных лидеров, в котором примут участие президенты Грузии и Украины», - говорится в программе саммита НАТО.

На встрече будут сделаны совместные заявления генерального секретаря НАТО и президентов Грузии и Украины.






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