Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины

05.07.2018 11:51 Лидеры стран-членов НАТО встретятся с Георгием Маргвелашвили и Петром Порошенко 12 июля лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины. Встреча пройдет в рамках саммита НАТО. Об этом говорится в программе саммита НАТО.



«12 июля пройдет заседание Совета НАТО на уровне государственных лидеров, в котором примут участие президенты Грузии и Украины», - говорится в программе саммита НАТО.



На встрече будут сделаны совместные заявления генерального секретаря НАТО и президентов Грузии и Украины.















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