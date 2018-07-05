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Европарламент проголосует за проект платной электронной регистрации для граждан стран с безвизовым режимом


05.07.2018   12:59
Члены Европарламента сегодня будут голосовать за новые правила пограничного контроля, которые предусматривают создание Европейской системы авторизации и информации о путешествии (ETIAS).

Как говорится в заявлении на официальной веб-странице Европарламента, граждане стран, которые пользуются безвизовым сообщением с ЕС, будут обязаны проходить электронную авторизацию. Для этого они должны использовать European Travel Information and Authorisation System (ETIAS).

В заявлении на официальной веб-странице Европарламента отмечается, что новая система пограничного контроля должна заработать с 2021 года. Стоимость электронной авторизации составит 7 евро. Авторизация будет бесплатной для лиц до 18 и от 70 лет.

Один раз пройдя авторизацию, она будет действовать три года.

Как ожидается, аппликант получит авторизацию почти сразу по заполнении аппликации.

Помимо вопросов о персональных данных, в аппликации будут вопросы о судимости в прошлом или пребывания заявителя в зонах конфликта. Это позволит властям определить, является ли лицо угрозой до его прибытия в ЕС. В этом случае пассажиру не разрешается въезжать в ЕС.

По словам евродепутатов, проверка не создаст проблем пассажирам.

«Это будет простой процесс, онлайн-проверка, которую они пройдут, прежде чем отправиться в ЕС», — заявила член Европарламента Кинга Гал.

В случае утверждение инициативы Европарламентом, ее должен поддержать и совет министров ЕС.

В Еврокомиссии считают, что новая система пограничного контроля улучшит управление границей, будет способствовать превенции нелегальной миграции и укрепит борьбу с преступностью и терроризмом.






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