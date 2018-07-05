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Вдоль Мтквари и ее притоков может появиться непрерывная зеленая пешеходная и велосипедная тропа


05.07.2018   13:28
Вдоль Мтквари и ее притоков в Тбилиси может появиться сеть непрерывных зеленых пешеходных и велосипедных тропинок. Об этом говорится в Генеральном плане землепользования Тбилиси, работа над которым уже завершена. Теперь документ должен утвердить сакребуло Тбилиси.

Генплан основан на четырех основных концептуальных мнениях определения направлений развития территорий города и выделяет: компактный город, зеленый город, хорошо связанный город и стойкий город.

Благоустройство сети тропинок вдоль Мтквари и ее притоков является одной из задач согласно концепции «Зеленого города».

В Генплане отмечается, что рекреационная система на берегу Мтквари должна охранять ландшафты реки, создать рекреационные пространства, которые будут выполнять функции коридоров по проветриванию и охлаждению. Новая сеть пешеходных и велосипедных тропинок позволит гражданам комфортно передвигаться по городу и будет способствовать популяризации здорового образа жизни.






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