Посла Грузии в Болгарии наградили орденом «Мадарского всадника»

05.07.2018 13:39 В связи с завершением миссии посла Грузии в Болгарии Зураба Беридзе, президент Болгарии провел торжественную церемонию в Президентском дворце.



Глава государства Румен Радев наградил Зураба Беридзе золотым орденом первой степени «Мадарский всадник».



Данный орден вручается гражданам Болгарии и иностранцам за усиление двусторонних отношений и важный вклад в их развитие.















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