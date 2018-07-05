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Посла Грузии в Болгарии наградили орденом «Мадарского всадника»
05.07.2018 13:39
В связи с завершением миссии посла Грузии в Болгарии Зураба Беридзе, президент Болгарии провел торжественную церемонию в Президентском дворце.
Глава государства Румен Радев наградил Зураба Беридзе золотым орденом первой степени «Мадарский всадник».
Данный орден вручается гражданам Болгарии и иностранцам за усиление двусторонних отношений и важный вклад в их развитие.
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