По вопросу записи о местоположении парламента в регламенте могут состояться консультации

05.07.2018 13:51 Парламентское большинство еще раз проведет консультации по вопросу местоположения парламента Грузии. Об этом стало известно за объединенном заседании четырех комитетов, на котором рассматривается проект поправок в регламент.



Часть депутатов выразила мнение, что в законодательстве местоположением парламента не должен быть записан Кутаиси.



Автор и инициатор проекта Тамар Чугошвили заявила, что вновь пройдут обсуждения по вопросу.



«В конституции больше не указано местоположение парламента, однако регламент парламента является тем документом, в котором есть отдельная статья о Дворце парламента и я считают, что необходимо определенное указание, где находится Дворец парламента, поэтому там должно быть написано – мы в Тбилиси, в Кутаиси или в обоих местах. В то же время, это – очень политический вопрос, поэтому внутри команды, и внутри большинства у нас было много дискуссий по этому поводу. Давайте я предложу вам еще раз обсудить это в большинстве, так как мне будет сложно ответить согласием или отказом вместо всех. Так как это – политическая тема и давайте вместе решать, как нам лучше», — заявила Тамар Чугошвили.



Свое мнение выразила независимый депутат Саломе Зурабишвили, которая считает, что в регламенте парламента местоположение законодательного органа не должно быть указано.



«Я не понимаю, почему в регламенте вновь записан Кутаиси, в то время как конституция не называет местоположения. Как решила конституция, давайте, так и мы не будем ограничивать себя», — заявила Саломе Зурабишвили.



Поправки в регламент парламента Грузии обсуждались на объединенном заседании парламентских комитетов по юридическим вопросам, правам человека и гражданской интеграции, вопросам диаспор и Кавказа, обороны и безопасности.















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