В названия объединенных министерств внесены изменения

05.07.2018 14:03 В названия объединенных министерств внесены изменения. Как сообщила в беседе с журналистами парламентский секретарь правительства Грузии Натия Микеладзе, комитет вчера во втором чтении принял во внимание требование и внес в названия небольшие изменения.



«Комитет во втором чтении рассмотрел то, что было высказано на сессии в связи с названиями. В частности, чтобы к Министерству образования, культуры и спорта добавилась и наука. Позиция правительства такова, что мы согласны с этим предложением новое министерство будет представлено со следующим названием – Министерство образования, науки, культуры и спорта. Также вместо вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, будет – Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Это новые названия министерств, которые будут правопреемниками объединенных министерств», - заявила Натия Микеладзе.



По ее же словам, возможно, этот вопрос сегодня в ускоренном порядке будет вынесен на голосование в третьем чтении, и на этой же неделе направлен президенту.















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