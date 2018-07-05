Церетели: В резолюцию, представленную Грузией на ПА ОБСЕ, вошел вопрос Отхозория-Татунашвили-Башарули

05.07.2018 15:16



В резолюцию, представленную Грузией на Парламентской ассамблее ОБСЕ, вошел вопрос Отхозория-Татунашвили-Башарули – заявил член "Европейской Грузии" Гиги Церетели.



Депутат надеется, что резолюция получит поддержку.



"7-11 июля в Берлине состоится Парламентская Ассамблея ОБСЕ. Это самое крупное мероприятие для ОБСЕ. Будут весьма интересные дебаты по всем важным вопросам, которые сегодня стоят в повестке дня безопасности Европы. Это конфликты, тема миграции, межгосударственное сотрудничество, и для нас важно, чтобы среди этих вопросов Грузия была в достаточно высокой части повестки дня. Делегация Грузии представила специальную резолюцию в связи с десятой годовщиной российско-грузинской войны, и мы считаем, что будет очень важно принять эту резолюцию. Это будет непросто, поскольку Россия представлена достаточно активно, и всей нашей делегации придется активно поработать. Особенным в этом году будет то, что в текст резолюции попали дела Отхозория-Татунашвили-Башарули, и именно члены ОБСЕ должны обратить внимание на то, чтобы совершившие преступления были наказаны. Кроме того, мы рассмотрим миротворческие инициативы, имеющиеся у нас"- заявил Гиги Церетели.



По его же словам, второй важный вопрос, который рассмотрят на сессии, это выборы президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.



Гиги Церетели надеется, что получит поддержку членов ассамблеи, и станет президентом.

















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