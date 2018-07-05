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Каладзе: Планируется добавить новые вагоны в метро
05.07.2018 15:44
Началась работа над уменьшением интервала движения между поездами в метро, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил отвечая на вопрос Первого канала.
По словам Каладзе, Планируется добавить новые вагоны в метро. Уже ведутся переговоры с компанией «Stadler».
«Что касается уменьшения интервалов, это тоже было моим предвыборным обещанием – налаживание общественного транспорта в целом, в том числе и метро. Мы планируем добавить вагоны. Ведем переговоры с компанией «Stadler», с которой оформлен меморандум о взаимном соглашении. В рамках меморандума хотим добиться соглашения, чтобы вагоны «Stadler» собирались в Грузии и мы удовлетворяли не только наши запросы, которые сегодня есть в метро, но и обслуживали регион в целом. Соответственно, эта проблема очень скоро решится и хотим, чтобы время ожидания уменьшилось путем добавления новых вагонов европейского типа. Параллельно, мы начинаем и реабилитацию вагонов метро, которые исчерпали свои ресурсы. Хотим провести полную реконструкцию и дать населению возможность ездить более комфортно. Этот процесс начался», — заявил Каха Каладзе.
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