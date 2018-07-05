Хоштария: Сегодня и завтра временная парламентская следственная комиссия допросит несовершеннолетних свидетелей

05.07.2018 15:45 По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария, временная парламентская следственная комиссия по изучению дела об убийстве на улице Хорава 5-6 июля допросит несовершеннолетних.



По информации депутата, группа в составе трех членов комиссии в течение двух дней допросит троих несовершеннолетних свидетелей.



«Помимо того, что «Кодекс несовершеннолетних» предусматривает закрытость этого допроса, также существует единодушное решение Комиссии провести его по самому высокому стандарту, так как этот процесс будет дополнительным стрессом для подростков. Мы решили сделать атмосферу и форму опроса менее напряженной. Следовательно, опрос подростков будет проводиться специализированным психологом в такой обстановке, которая, с одной стороны, позволит получить достоверную информацию, а с другой стороны, будет менее стрессовой для несовершеннолетних», — сказала Элен Хоштария.















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